Gli Stati Uniti hanno concesso all’Ucraina una licenza per il sistema missilistico Patriot, approvata durante l’amministrazione Trump. La decisione arriva dopo che il presidente ucraino ha incontrato il suo omologo statunitense. La NATO ha inoltre annunciato di aver stanziato 140 miliardi di dollari in aiuti militari e finanziari per il paese. La richiesta di Zelensky di rafforzare le capacità difensive è stata quindi soddisfatta con questi due interventi.

Ieri Donald Trump doveva evidentemente essere molto ben disposto verso il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nessuno ha dimenticato il durissimo scontro nello Studio Ovale della Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti e quello dell’Ucraina andato in onda un anno prima. Trump aveva accusato Zelensky di “mettersi in una pessima posizione” e di “star giocando con la Terza guerra mondiale”. “Dovete essere riconoscenti”, aveva poi urlato e aveva attaccato: “Non hai carte in mano” nel negoziato con la Russia. A margine del vertice Nato di Ankara i due, ieri, si sono rivisti. Trump ha riservato parole di elogio a Zelensky. “È un grande onore essere con il presidente Zelensky. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Zelensky torna all’incasso: licenza per i Patriot da Trump e 140 miliardi dalla Nato

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La lettera di Zelensky a Putin per mettere fine alla guerra - Agorà 05/06/2026

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