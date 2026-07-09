Un esperto ha avvertito che le zecche, le zanzare e i virus rappresentano rischi non limitati a Paesi esotici. Durante l’estate, chi pianifica viaggi deve verificare lo stato sanitario delle destinazioni. Le punture di insetti e il contatto con ambienti contaminati possono comportare infezioni. L’attenzione riguarda sia mete lontane sia località più vicine, dove le malattie trasmesse da insetti sono presenti. Non sono solo le destinazioni esotiche a presentare pericoli sanitari.

Estate tempo di vacanze. Chi ha in mente qualche viaggio, magari in luoghi esotici, dovrebbe ricordarsi sempre di controllare la situazione epidemiologica del luogo dove si trascorreranno le ferie. Il professor Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, con Adnkronos Salute, ha fatto il punto sulla situazione dei virus in giro per il mondo, nei luoghi più frequentati, ma senza dimenticare quello che sta succedendo nel nostro Paese. "Attenzione alle zecche in Veneto e Friuli Venezia Giulia" ha infatti sottolineato il professor Bassetti ricordando il recente caso di un uomo in provincia di Belluno che ha contratto la Tbe, l'encefalite da zecca, dopo un morso dell'insetto che può diffondere anche la malattia di Lyme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zecche, zanzare e virus, l'avvertimento di Bassetti: "I rischi non sono solo in Paesi esotici"

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