Sono stati segnalati casi sospetti di Ebola in dieci Paesi diversi. Fabrizio Pregliasco ha dichiarato che l’Italia potrebbe essere a rischio di contagio. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sui contagi, ma il rischio di diffusione rimane sotto osservazione. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e valutano eventuali misure di contenimento. Non sono stati comunicati dettagli su interventi specifici o restrizioni in atto.

Il virus dell’Ebola continua a diffondersi. Il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie ha lanciato l’allarme su 10 Paesi a rischio: oltre alla Repubblica Democratica del Congo e all’Uganda, anche Zambia, Etiopia, Tanzania e diversi altri. Il virologo Fabrizio Pregliasco ha ricordato che, per quanto la situazione in Europa sia sotto controllo, il rischio zero non esiste. Nel frattempo si gioca un’altra partita parallela, quella della partecipazione del Congo ai mondiali di calcio. Italia rischia contagio Il virologo Fabrizio Pregliasco è intervenuto sulla situazione del virus Ebola. Secondo l’esperto, la situazione epidemiologica nella Repubblica Democratica del Congo merita la massima attenzione da parte della comunità internazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Virus Ebola, casi sospetti in altri 10 Paesi e Pregliasco lancia avvertimento: "Italia a rischio contagio"

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Uganda confirms case of Ebola in Kampala after new outbreak in neighboring Congo

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