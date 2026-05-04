Tre persone sono morte su una nave da crociera durante un viaggio tra l’Argentina e Capo Verde, portando l’attenzione sull’hantavirus. L’infettivologo spiega che si tratta di un virus che si trasmette principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o con le loro escrementi, e che i rischi reali sono limitati se vengono adottate precauzioni. La notizia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza a bordo delle navi da crociera.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Tre morti e casi sospetti su una nave da crociera riportano l’attenzione sull’hantavirus. L’infettivologo Matteo Bassetti e la Società italiana di malattie infettive spiegano cos’è, come si trasmette e perché, pur essendo una malattia grave, resta rara e legata a contesti specifici. L’hantavirus è tornato al centro delle notizie dopo quanto accaduto a bordo di una nave da spedizione in viaggio da Ushuaia (Argentina) verso Capo Verde. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sei persone sarebbero state colpite da una possibile infezione: un caso confermato e cinque sospetti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tre morti su una nave da crociera riportano l’attenzione sull’hantavirus. L’infettivologo Matteo Bassetti spiega cos’è questo virus, come si trasmette e quali sono i rischi reali, senza allarmismi

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