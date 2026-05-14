Il centravanti serbo, attualmente in forza alla squadra bianconera, si trova al centro di diverse trattative di rinnovo. Molti club europei mostrano interesse per il giocatore, considerandolo un'opportunità a parametro zero. La dirigenza della squadra italiana sta valutando un'offerta per bloccare la partenza del giocatore e prolungare il suo contratto. La situazione rimane in evoluzione, con incontri e proposte in corso.

di Luca Fiore Rinnovo Vlahovic, il giocatore bianconero è un’occasione a parametro zero per molti club europei e non solo, ma la società intende blindarlo subito. Come riportato da Tuttosport, Dusan Vlahovic e la Juventus si trovano davanti a un crocevia fondamentale per il futuro. Il club bianconero intende rimodellare il reparto offensivo, valutando le probabili partenze di profili come Openda e David. Tra le parti c’è la forte volontà di siglare un nuovo contratto, avendo già abbozzato un accordo su una durata di 2 anni e una base economica di 6 milioni. Rimangono da definire bonus e commissioni. Il centravanti serbo ha preferito giustamente temporeggiare, misurando la sua ottima condizione al rientro in campo e le mosse delle formazioni concorrenti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, il centravanti serbo è corteggiato da mezza Europa, ma la dirigenza studia un’offerta per blindarlo

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