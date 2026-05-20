Terremoto Juve | offerte per Gatti e altri tre Yildiz ha fatto una promessa e ora aspetta il club | VIDEO di Eleonora Trotta
Nelle ultime ore, il club ha ricevuto diverse offerte per Gatti e altri tre calciatori. Yildiz, invece, ha dichiarato di aver fatto una promessa e attende una risposta dal club. Eleonora Trotta ha aggiornato sulle trattative in corso e sui movimenti di mercato della Juventus, evidenziando le possibili partenze di alcuni giocatori e il futuro del centrocampista turco. La situazione rimane in evoluzione, con le decisioni che potrebbero influenzare la rosa nelle prossime settimane.
Terremoto Juve: offerte per Gatti e altri tre, Yildiz ha fatto una promessa e ora aspetta il club VIDEO di Eleonora Trotta Fabian Ruiz alla Juventus è l’incastro perfetto per rilanciare il centrocampo di Spalletti: qualità, esperienza e leadership per tornare ai vertici Bernardo Silva si allontana dalla Juve? L’Atletico Madrid entra nella corsa per il portoghese per il dopo Griezmann. Le ultime Thuram tra i sacrificabili, ma alla Juve conviene lasciarlo partire senza Champions? Il punto tra numeri e apporto in campo Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
TERREMOTO JUVE: offerte per GATTI e altri tre, YILDIZ ha fatto una promessa e ora aspetta il club
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