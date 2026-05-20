Terremoto Juve | offerte per Gatti e altri tre Yildiz ha fatto una promessa e ora aspetta il club | VIDEO di Eleonora Trotta

Da juventusnews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, il club ha ricevuto diverse offerte per Gatti e altri tre calciatori. Yildiz, invece, ha dichiarato di aver fatto una promessa e attende una risposta dal club. Eleonora Trotta ha aggiornato sulle trattative in corso e sui movimenti di mercato della Juventus, evidenziando le possibili partenze di alcuni giocatori e il futuro del centrocampista turco. La situazione rimane in evoluzione, con le decisioni che potrebbero influenzare la rosa nelle prossime settimane.

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TERREMOTO JUVE: offerte per GATTI e altri tre, YILDIZ ha fatto una promessa e ora aspetta il club

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