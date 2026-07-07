Filippo Tortu torna in pista a Foligno per un test sui 200 metri. Dopo un lungo stop causato da un infortunio, l’atleta cerca di raggiungere il minimo necessario per partecipare agli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. La sua prestazione sarà valutata dal team tecnico azzurro, che ha bisogno di segnali concreti prima di decidere sulla sua partecipazione alla rassegna continentale.

Entra nel vivo la corsa contro il tempo verso gli Europei di Filippo Tortu, al rientro da un lungo stop causa infortunio e chiamato a dare segnali per fornire delle garanzie al DT azzurro Antonio La Torre in vista della rassegna continentale in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. L’ex primatista italiano dei 100 metri è atteso venerdì 10 luglio a Foligno per un importante test agonistico sui 200. Il 28enne sprinter lombardo, campione olimpico in staffetta a Tokyo 2021, tornerà dunque in gara nove giorni dopo aver effettuato il suo debutto stagionale all’aperto in quel di Eisenstadt. Tortu non aveva brillato particolarmente, correndo in 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Tortu si rimette in gioco: nuovo test sui 200 a Foligno, nel mirino il minimo per gli Europei

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