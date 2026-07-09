Xabi Alonso si è presentato come nuovo allenatore del Chelsea durante un'intervista ai canali ufficiali del club. Ha dichiarato di essere entusiasta di iniziare questa avventura e ha sottolineato la volontà di lavorare con la squadra per raggiungere grandi traguardi. Alonso ha parlato di un progetto ambizioso e della possibilità di costruire un percorso di successi insieme ai giocatori e allo staff.

Xabi Alonso al Chelsea, le prime parole del nuovo allenatore dei Blues: tra obiettivi e progetto ambizioso. Xabi Alonso ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del Chelsea, raccontando le sensazioni legate alla nuova avventura sulla panchina dei Blues. Dopo l’esperienza al Real Madrid, il tecnico spagnolo riparte dalla Premier League con l’obiettivo di costruire un progetto forte, ambizioso e riconoscibile. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il messaggio dell’allenatore è chiaro: il Chelsea dovrà ritrovare compattezza, identità e spirito collettivo per tornare a competere ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Xabi Alonso al Chelsea, il nuovo tecnico si presenta: «Insieme possiamo raggiungere grandi traguardi»

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XABI ALONSO GETS TO WORK! NEW CHELSEA ERA OFFICIALLY BEGINS as PLAYERS EMBRACE NEW MANAGER

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Temi più discussi: Palestra spiega perché ha preferito il Chelsea all'Inter: Le due conversazioni con Xabi Alonso; Tensioni City-Chelsea per il caso Maresca: l'ombra di Xabi Alonso e il clamoroso dietrofront sul mercato dei Blues; Granit Xhaka ha rifiutato di ricongiungersi con Xabi Alonso al Chelsea per entrare nella storia con il Sunderland.; Xhaka resta e vuole fare la storia con il Sunderland.

@SunderlandAFC Granit #Xhaka ad oggi è più vicino a restare al #Sunderland che andare alla corte di Xabi Alonso. La valutazione fatta della squadra di Tyne and Wear è molto più alta rispetto a quella fatta dal #Chelsea. #Calciomercato #BehindTheFoo x.com

Xabi Alonso: Il Chelsea è arrivato al momento giusto per tutti. L'obiettivo è essere i miglioriXabi Alonso parla da nuovo allenatore del Chelsea: I Blues sono arrivati al momento giusto per tutti. Vogliamo essere i migliori. tuttomercatoweb.com

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TMW - Palestra al Chelsea, il retroscena: Xabi Alonso lo lusinga da 3 mesiSe Frimpong è diventato un giocatore da Liverpool, grande merito è stato di Xabi Alonso per la valorizzazione fatta al Bayer Leverkusen. E per il Chelsea che verrà, sotto la sua guida, il tecnico spag ... napolimagazine.com