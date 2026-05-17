Xabi Alonso nuovo allenatore del Chelsea | contratto fino al 2030
Il club londinese ha annunciato l’assunzione di Xabi Alonso come nuovo allenatore, firmando un contratto fino al 2030. Alonso, ex tecnico di Real Madrid e Bayer Leverkusen, guiderà la squadra per i prossimi quattro anni. La società ha confermato l’accordo e ha dichiarato di voler creare una formazione competitiva in grado di contendere i principali trofei. La scelta dell’allenatore si inserisce in un progetto a lungo termine volto a rafforzare l’organico e i risultati stagionali.
Il club londinese ufficializza l’arrivo dell’ex tecnico di Real Madrid e Bayer Leverkusen. Per lo spagnolo accordo quadriennale: “Vogliamo costruire una squadra capace di lottare per i trofei”. Il Chelsea riparte da Xabi Alonso. Il club di Stamford Bridge ha ufficializzato l’arrivo del tecnico spagnolo, che dal prossimo 1 luglio assumerà ufficialmente la guida della prima squadra dopo aver firmato un contratto quadriennale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
Xabi Alonso would be INSANE to manage Chelsea | On The Continent
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Ufficiale, Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea: con lui i Blues possono tornare grandi? - Facebook facebook
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