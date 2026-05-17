Xabi Alonso nuovo allenatore del Chelsea | contratto fino al 2030

Il club londinese ha annunciato l’assunzione di Xabi Alonso come nuovo allenatore, firmando un contratto fino al 2030. Alonso, ex tecnico di Real Madrid e Bayer Leverkusen, guiderà la squadra per i prossimi quattro anni. La società ha confermato l’accordo e ha dichiarato di voler creare una formazione competitiva in grado di contendere i principali trofei. La scelta dell’allenatore si inserisce in un progetto a lungo termine volto a rafforzare l’organico e i risultati stagionali.

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