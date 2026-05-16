WWE | Aggiornamenti sul calendario estivo di CM Punk dopo le recenti rimozioni dagli show

Negli ultimi giorni si sono susseguite voci e discussioni tra gli appassionati di wrestling riguardo alla presenza di un noto atleta in alcune tappe estive dell’evento WWE. La sua assenza si è fatta notare attraverso la rimozione da vari annunci ufficiali legati agli show programmati per la stagione estiva. La questione ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno iniziato a interrogarsi sulle ragioni di questa mancanza, senza però ricevere comunicazioni ufficiali da parte dell’organizzazione.

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La silenziosa rimozione di CM Punk da diversi annunci dei prossimi eventi WWE aveva acceso parecchie speculazioni tra i fan negli ultimi giorni. Tuttavia, un nuovo report dal backstage sostiene che non ci sia alcun problema serio dietro le quinte, ma semplicemente dei cambi di programma legati al calendario. Punk non appare all’interno della programmazione televisiva WWE dall’episodio di RAW del 20 aprile, la sera successiva a WrestleMania 42. In quell’occasione aveva lasciato intendere un possibile feud con Cody Rhodes. La WWE riduce le date di CM Punk. Inizialmente, CM Punk era stato pubblicizzato per il tour europeo della WWE, a partire dal live event del 28 maggio a Liverpool, in Inghilterra. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamenti sul calendario estivo di CM Punk dopo le recenti rimozioni dagli show ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento WWE: Roman Reigns deride CM Punk al The Tonight Show di Jimmy FallonRoman Reigns continua a lanciare frecciate a CM Punk in vista del loro incontro per il World Heavyweight Championship a WrestleMania 42. WWE: Kevin Nash si esprime negativamente sul promo di CM PunkMarkus Wissmann/ShutterstockProbabilmente la rivalità più accesa in vista di WrestleMania è la faida tra Roman Reigns e CM Punk per il World... Importante aggiornamento sulla data di ritorno di Randy Orton in WWELa sua presenza nel programma ufficiale dell´evento ha immediatamente attirato l´attenzione. Orton è stato assente dal suo scontro decisivo sul grande palcoscenico, e non c´era un calendario preciso p ... worldwrestling.it WWE: Nuovi aggiornamenti sul calendario di Roman ReignsNella giornata di ieri la WWE ha aggiunto nuove apparizioni al calendario di Roman Reigns a Raw nelle prossime settimane ... spaziowrestling.it