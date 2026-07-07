Durante l'ultima puntata di WWE RAW, CM Punk è tornato sul ring dopo quasi tre mesi e ha battuto Sami Zayn, conquistando l’Undisputed WWE Championship. L’evento si è svolto nella città natale del wrestler, Chicago. Dopo la vittoria, CM Punk ha ricreato una foto storica, riproducendo un’immagine precedente legata alla sua carriera. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alla durata del match o alle modalità della vittoria.

Ieri sera, durante la puntata di WWE RAW, CM Punk è tornato sul ring dopo una pausa di quasi tre mesi e ha sconfitto Sami Zayn aggiudicandosi l’Undisputed WWE Championship nella sua città natale, Chicago. Inizialmente, Zayn avrebbe dovuto difendere il titolo contro Cody Rhodes, ma dopo che The American Nightmare è stato aggredito da GUNTHER all’inizio dello show ed è stato successivamente escluso dagli incontri in programma per quella serata, Punk ha preso il suo posto, dopo una telefonata di Nick Aldis. The Best In The World è ora otto volte campione del mondo nella WWE e, per festeggiare, ha ricreato un throwback di 15 anni fa. Visualizza... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk ricrea una foto storica dopo la conquista dell’Undisputed WWE Championship

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Lo storico regno di CM Punk durato 434 giorni

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