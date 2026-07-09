Brock Lesnar tornerà a Raw il 13 luglio a Dallas, Texas. La WWE ha confermato la sua presenza nello show per continuare a sviluppare la rivalità con Oba Femi, in vista del loro match a Hell in a Cell a SummerSlam. La partecipazione di Lesnar è ufficiale e si inserisce nel percorso di preparazione all’incontro tra i due wrestler.

La WWE ha ufficialmente annunciato la presenza di Brock Lesnar nella puntata di Monday Night Raw in programma il 13 luglio a Dallas, Texas. The Beast Incarnate tornerà quindi nello show rosso per proseguire la costruzione della rivalità con Oba Femi in vista del loro attesissimo Hell in a Cell Match a SummerSlam. Dopo le ultime settimane caratterizzate da continui faccia a faccia e momenti di grande tensione, tutto lascia pensare che Lesnar cercherà nuovamente di lanciare un messaggio al suo avversario. Non è da escludere che il confronto tra i due possa degenerare, aumentando ulteriormente l’attesa per quello che si preannuncia come uno degli incontri più spettacolari dell’evento estivo per antonomasia della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Brock Lesnar preme sull’acceleratore, sarà a Raw anche il 13 luglio

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Brock Lesnar Proved WWE Is Not UFC

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