Wonderwall Messi il Ro! norvegese | voi per chi tifate al Mondiale? VOTA IL SONDAGGIO

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un mese fa, quando tutto stava per cominciare, molti italiani rispondevano "Brasile". I milanisti per Ancelotti, gli altri perché il Brasile è sempre il Brasile. Quale fosse la domanda, lo avete capito: "E tu, al Mondiale, per chi tifi?". Ora, senza il Brasile, senza Curaçao e Capo Verde a raccogliere i voti dei romantici, restano otto possibili risposte. Se vi sentite senza patria, accettate qualche consiglio. Perché tifare Francia? Beh, perché sono i più bravi col pallone. e in questo gioco tutti ci siamo innamorati di chi è bravo col pallone. Olise, Mbappé, Barcola e Doué ci fanno divertire e per questo - anche se sono francesi - dovremmo essere grati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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