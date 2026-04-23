Poco sportivo ma utile Un' offesa | Mondiale l' idea-ripescaggio spacca l' Italia VOTA il sondaggio

Da gazzetta.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, la proposta di ripescaggio ai Mondiali sta dividendo l’opinione pubblica e le varie istituzioni. Alcuni commentatori definiscono l’idea poco sportiva, mentre altri la considerano un’opportunità per gli azzurri. Le dichiarazioni di alcuni rappresentanti hanno riacceso il dibattito, portando a un acceso confronto tra chi sostiene e chi si oppone alla proposta. Un sondaggio online invita gli utenti a esprimersi sulla questione, alimentando ulteriormente la discussione.

Riportare l’Italia ai Mondiali passando dagli uffici della Fifa invece che dal campo: quello che sembrava un miraggio è diventato il piano concreto di Paolo Zampolli. L'inviato speciale di Trump ha riaperto una ferita mai rimarginata, suggerendo ufficialmente a Gianni Infantino di considerare gli Azzurri come primi sostituti in caso di esclusione dell’Iran. Una manovra che non è più solo fantascienza geopolitica: nonostante il blocco formale della Fifa, l'ipotesi resta viva nei corridoi del potere, alimentata dal peso commerciale e storico che una Nazionale quattro volte campione del mondo porterebbe nell'edizione nordamericana.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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