Poco sportivo ma utile Un' offesa | Mondiale l' idea-ripescaggio spacca l' Italia VOTA il sondaggio

In Italia, la proposta di ripescaggio ai Mondiali sta dividendo l’opinione pubblica e le varie istituzioni. Alcuni commentatori definiscono l’idea poco sportiva, mentre altri la considerano un’opportunità per gli azzurri. Le dichiarazioni di alcuni rappresentanti hanno riacceso il dibattito, portando a un acceso confronto tra chi sostiene e chi si oppone alla proposta. Un sondaggio online invita gli utenti a esprimersi sulla questione, alimentando ulteriormente la discussione.

Riportare l’Italia ai Mondiali passando dagli uffici della Fifa invece che dal campo: quello che sembrava un miraggio è diventato il piano concreto di Paolo Zampolli. L'inviato speciale di Trump ha riaperto una ferita mai rimarginata, suggerendo ufficialmente a Gianni Infantino di considerare gli Azzurri come primi sostituti in caso di esclusione dell’Iran. Una manovra che non è più solo fantascienza geopolitica: nonostante il blocco formale della Fifa, l'ipotesi resta viva nei corridoi del potere, alimentata dal peso commerciale e storico che una Nazionale quattro volte campione del mondo porterebbe nell'edizione nordamericana.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Poco sportivo ma utile", "Un'offesa": Mondiale, l'idea-ripescaggio spacca l'Italia. VOTA il sondaggio Notizie correlate Leggi anche: Pelè, Federer, Schumacher e... Chi è stato il miglior sportivo straniero di sempre? Vota il SONDAGGIO Mondiale 2026, ipotesi ripescaggio per l’Italia? Christillin: «È tutto nelle mani della FIFA ma sarebbe umiliante! Propongo quell’altra nazione»Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Jallow pericoloso ma il gol l'aveva fatto Capodaglio (che abbaglio l'arbitro): Servalli salvato, De Arriba senza palloni; Nazione - Pari utile ma Viola ancora deludente: salvezza più vicina, dubbi intatti; Giovane, italiano e pronto: Ndour in crescita esponenziale. In estate sarà un punto fermo. Poco sportivo ma utile, Un'offesa: Mondiale, l'idea-ripescaggio spacca l'Italia. Vota il sondaggioLe frasi di Zampolli rinfocolano il sogno Mondile per gli azzurri. Le posizioni delle istituzioni e dei tifosi ... msn.com Zoff 'Italia al posto dell'Iran? Non è molto sportivo, ma l'utile e' utile...'Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it Un'idea che stuzzica non poco il direttore sportivo azzurro sarebbe rappresentata anche da Michael Kayode, classe 2004 del Brentford, con trascorsi importanti nel settore giovanile della Juventus, nel Gozzano e nella Fiorentina, dove ha esordito anche in S - facebook.com facebook Succede (ed è già successo) che nel mondo del basket le proprietà delle squadre possano decidere di trasferire la società da una città ad un'altra: è consentito. Per intenderci con chi segue poco il basket: è un po' come se i proprietari dell'Atalanta decidesser x.com