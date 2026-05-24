Marina Berlusconi a capo di Forza Italia? Il sondaggio anche tra chi vota Meloni e Salvini

Un sondaggio pubblicato dalla Stampa e condotto da Only Numbers di Alessandra Ghisleri indica che Marina Berlusconi non sarebbe considerata come possibile leader di Forza Italia. La rilevazione include anche i votanti di Fratelli d’Italia e della Lega, senza mostrare un sostegno diffuso alla sua candidatura. I dati suggeriscono una bassa probabilità di un suo coinvolgimento nella guida del partito.

Marina Berlusconi prossimo leader di Forza Italia? Ci sono numeri che sembrano allontanare questa via, almeno quelli raccolti dal sondaggio sulla Stampa svolto da Only Numbers di Alessandra Ghisleri, per anni sondaggista di riferimento di Silvio Berlusconi. Secondo il sondaggio, il 45,9% degli italiani la inquadra prima di tutto come imprenditrice e manager, mentre soltanto il 9,8% la considera una figura politica sulle orme del padre. C’è poi un 30,7% che la colloca contemporaneamente nelle due dimensioni, segno di una reputazione trasversale che attraversa schieramenti e categorie. Ghisleri sottolinea come Marina Berlusconi venga percepita come una figura «di sistema», credibile e autorevole, più una garanzia di continuità ed equilibrio che una leader di partito nel senso classico. 🔗 Leggi su Open.online

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