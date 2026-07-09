Sinner-Djokovic si vedrà in chiaro su TV8? La scelta di Sky | ufficiale l’orario della semifinale

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La semifinale tra Sinner e Djokovic si svolgerà sui campi di Wimbledon e sarà trasmessa in chiaro su TV8, mentre Sky ha annunciato l’orario ufficiale dell’evento. Sinner ha raggiunto questa fase del torneo dopo aver superato vari avversari, mentre Djokovic è uno dei favoriti della competizione. La partita è prevista in una determinata fascia oraria, secondo le comunicazioni ufficiali della piattaforma televisiva.

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Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali di Wimbledon 2026, il terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. Il numero 1 del mondo non ha espresso un gioco spumeggiante nelle prime cinque partite disputate sull’erba più iconica e prestigiosa del mondo, ma è comunque riuscito ad arginare il gioco di rivali potenzialmente rognosi come Miomir Kecmanovic, Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki e Jan-Lennard Struff. Il fuoriclasse altoatesino dovrà però necessariamente alzare il proprio livello di gioco per fronteggiare l’eterno Novak Djokovic, che a 39 anni è riuscito ad arginare il canadese Felix Auger-Aliassime dopo cinque ore di battaglia e che sarà un osso decisamente duro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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