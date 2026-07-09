Wimbledon o racchettoni? L' insolito scambio a rete tra Zverev e Fritz

Durante i quarti di finale di Wimbledon, Alexander Zverev ha vinto in tre set contro Taylor Fritz. Il tedesco e Fritz hanno avuto uno scambio a rete insolito, che ha attirato l’attenzione. Zverev ora affronterà il francese Arthur Fery nei prossimi turni. La vittoria di Zverev lo porta avanti nel torneo, mentre Fritz è stato eliminato. Sinner e Djokovic sono dall'altra parte del tabellone.

Gli highlights della vittoria in tre set di Alexander Zverev su Taylor Fritz nei quarti di finale di Wimbledon. Il tedesco, dall'altra parte del tabellone rispetto a Sinner e Djokovic, sfiderà Arthur Fery. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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