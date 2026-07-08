Fritz-Zverev la resa dei conti continua a Wimbledon | il pronostico

Taylor Fritz e Alexander Zverev si sfideranno nei quarti di finale di Wimbledon mercoledì 8 luglio. È la prima volta che i due si affrontano in questa fase del torneo. Il confronto tra i due giocatori ha già suscitato interesse tra gli appassionati, ma non rappresenta una sorpresa nel quadro dei quarti di finale.

Taylor Fritz e Alexander Zverev si affronteranno ai quarti di finale di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico del match di mercoledì 8 luglio. Sarà un quarto di finale non del tutto inaspettato, magari, ma non per questo poco avvincente, anzi. Quella in programma nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio sarà, al contrario, una delle sfide più attese di Wimbledon, considerando che a contendersi un posto in semifinale ci saranno due campioni del calibro di Taylor Fritz e Sascha Zverev. Il primo continua ha confermato per l’ennesima volta il suo straordinario feeling con l’erba, arrivando all’appuntamento contro il tedesco dopo un percorso convincente, nel quale ha saputo superare anche un avversario imprevedibile come Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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