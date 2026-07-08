Zverev liquida Fritz e conquista la prima semifinale a Wimbledon
Alexander Zverev ha battuto Taylor Fritz 6-4, 6-4, 6-2 in 1 ora e 59 minuti nei quarti di finale di Wimbledon. Con questa vittoria si è qualificato per la prima semifinale nel torneo londinese.
Nel match dei quarti di finale del torneo di Wimbledon Alexander Zverev, testa di serie numero due, liquida l’americano Taylor Fritz 6-4 6-4 6-2 in un’ora e cinquantanove minuti. Il tedesco, alla sua prima semifinale sull’erba inglese, sfiderà nel prossimo turno la grande rivelazione, il britannico Arthur Fery. Lo statunitense sigla l’1-0 sull’errore di diritto del rivale. Il tedesco, dopo aver annullato due palle dello 0-2, firma l’1-1 con la prima vincente, ottiene il break del 2-1 sulla smorzata in rete del rivale e consolida il vantaggio con l’ace del 3-1. L’americano prova ad aggrapparsi ai propri turni di battuta, ma non riesce ad impensierire il numero due del mondo in risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it
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