Karolina Muchova ha battuto Gauff in tre set, 7-6 nel terzo, e si è qualificata come prima finalista di Wimbledon. La partita si è conclusa sui campi in erba dell’All England Club di Londra, dove si sta svolgendo il torneo del Grande Slam.

Londra, (Adnkronos) - Karolina Muchova è la prima finalista di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Oggi, 9 luglio, la ceca, numero 9 del mondo e 10 del seeding, supera la statunitense Coco Gauff, numero 7 del ranking Wta e settima testa di serie, con il punteggio di 6-2, 1-6, 7-6 (12-10) dopo due ore e 37 minuti. Muchova, che ha salvato un match-point nel tie-break finale, affronterà la vincente della seconda semifinale tra l'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del mondo e 12 del tabellone e la sua connazionale Linda Noskova, numero 12 del ranking Wta e 9 del seeding. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Wimbledon, Muchova prima finalista: Gauff battuta 7-6 al 3° set

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