Wimbledon Muchova prima finalista | Gauff battuta 7-6 al 3° set

Da iltempo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Karolina Muchova ha battuto Gauff in tre set, 7-6 nel terzo, e si è qualificata come prima finalista di Wimbledon. La partita si è conclusa sui campi in erba dell’All England Club di Londra, dove si sta svolgendo il torneo del Grande Slam.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Londra, (Adnkronos) - Karolina Muchova è la prima finalista di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Oggi, 9 luglio, la ceca, numero 9 del mondo e 10 del seeding, supera la statunitense Coco Gauff, numero 7 del ranking Wta e settima testa di serie, con il punteggio di 6-2, 1-6, 7-6 (12-10) dopo due ore e 37 minuti. Muchova, che ha salvato un match-point nel tie-break finale, affronterà la vincente della seconda semifinale tra l'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del mondo e 12 del tabellone e la sua connazionale Linda Noskova, numero 12 del ranking Wta e 9 del seeding. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

wimbledon muchova prima finalista gauff battuta 7 6 al 3176 set
© Iltempo.it - Wimbledon, Muchova prima finalista: Gauff battuta 7-6 al 3° set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

WIMBLEDON THOUGHTS WITH ALEXANDRA STEVENSON: OSAKA AND FRITZ ROAR + PEGULA VS. GAUFF | FULL PODCAST

Video WIMBLEDON THOUGHTS WITH ALEXANDRA STEVENSON: OSAKA AND FRITZ ROAR + PEGULA VS. GAUFF | FULL PODCAST

Notizie e thread social correlati

Gauff è la prima finalista: Cirstea battuta 6-4 6-3. Sabato affronterà Swiatek o SvitolinaAl Foro Italico, Gauff si è qualificata come prima finalista dopo aver sconfitto Cirstea con un punteggio di 6-4 6-3.

Wimbledon 2026, Karolina Muchova supera Naomi Osaka e sfiderà Gauff in semifinaleKarolina Muchova ha battuto Naomi Osaka e si è qualificata per la semifinale di Wimbledon 2026.

Temi più discussi: Muchova-Osaka: highlights Wimbledon. VIDEO; Muchova-Gauff e Kostyuk-Noskova oggi, Wimbledon 2026: orari semifinali femminili, tv, streaming; Muchova, 1ª semifinale a Wimbledon: Mi sto godendo il tennis su erba; Coco Gauff vede la finale, Muchova prova a riscrivere la storia: semifinale da non perdere a Wimbledon.

wimbledon muchova prima finalistaGauff eliminata, Muchova in finaleTio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ... tio.ch

Wimbledon, i risultati di oggi: Muchova in finaleLa prima volta in finale a Wimbledon di Karolina Muchova. La tennista ceca ha sconfitto Coco Gauff per 6-2, 1-6, 7-6 in due ore e 38 minuti di gioco. Una partita divisa in più parti: nel primo set c'è ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web