Gauff è la prima finalista | Cirstea battuta 6-4 6-3 Sabato affronterà Swiatek o Svitolina

Al Foro Italico, Gauff si è qualificata come prima finalista dopo aver sconfitto Cirstea con un punteggio di 6-4 6-3. La partita si è conclusa ieri, lasciando l’americana in attesa di conoscere la sua avversaria nella finale di sabato, tra Swiatek e Svitolina. La giocatrice, che in passato aveva perso in finale contro Paolini nel 2025, ha superato la romena in questa occasione, continuando il percorso nel torneo.

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La prima finalista degli Internazionali d'Italia 2026 sarà Coco Gauff. L'americana, battuta da Paolini all'ultimo atto nel 2025, supera Sorana Cirstea in una semifinale equilibrata ma non indimenticabile per 6-4 6-3. Un match dove la maggior qualità e abitudine della numero 3 del seeding a giocare ad alti livelli finisce per fare la differenza. Giocando bene, con non tantissimi errori, anche dalla parte del dritto. Non una cosa così usuale per Gauff, che diventa anche la più giovane americana a fare due finali di fila a Roma da Venus Williams nel 1998-99. Dopo tre rimonte di fila, e soprattutto un match point annullato agli ottavi di finale contro Iva Jovic, Coco smorza la bella storia di Cirstea sul più bello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gauff è la prima finalista: Cirstea battuta 6-4 6-3. Sabato affronterà Swiatek o Svitolina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento WTA Roma 2026, tempo di semifinali al Foro Italico: riflettori su Gauff-Cirstea e Swiatek-SvitolinaSiamo giunti al penultimo atto di una competizione che riesce sempre a regalare grandi emozioni e match spettacolari. WTA Roma 2026: agli Internazionali d’Italia Gauff si salva, si concretizzano Pegula-Swiatek e Rybakina-SvitolinaSi chiude la giornata dedicata agli ottavi di finale per quel che riguarda l’intero consesso della WTA al Foro Italico di Roma. Temi più discussi: Tiafoe scopre la stracciatella, Gauff vota il gusto caffè: gli americani si godono Roma e il gelato; WTA Roma 2026, buona la prima per Sabalenka e Gauff. Impresa Basiletti, Paolini soffre ma vince; IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; Da Djokovic a Coco Gauff, attacco al Roland Garros: troppo pochi i soldi in premi. Coco e Sorana a caccia della finale La prima semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Gauff e Cirstea è in diretta in chiaro su SuperTennis #IBI26 x.com WTA Roma 2026: Gauff sgretola la resistenza di Cirstea e vola in finaleNella prima semifinale del torneo WTA di Roma l'americana Coco Gauff, testa di serie numero tre, sgretola 6-4 6-3 la resistenza della romena Sorana ... oasport.it Coco Gauff, avvertimenti per preoccupazioni crescenti durante la sua corsa all’Open d’Italia.Rennae Stubbs ha espresso la sua opinione su Coco Gauff, sottolineando la necessità di apportare alcune modifiche nel suo gioco per evitare problematiche future. Gauff ha corso il rischio di uscire da ... napolipiu.com