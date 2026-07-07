Karolina Muchova ha battuto Naomi Osaka e si è qualificata per la semifinale di Wimbledon 2026. La tennista ceca, numero 10 del ranking, affronterà ora Gauff in una delle due sfide decisive del torneo femminile.

La seconda semifinalista del tabellone di singolare femminile del torneo di Wimbledon 2026 di tennis è la ceca Karolina Muchova, numero 10 del seeding, la quale si sbarazza in due set della nipponica Naomi Osaka, sconfitta per 7-6 (4) 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco, e nel penultimo atto di giovedì affronterà la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 7. Nel primo set fioccano le palle break, ed infatti i primi quattro game sono vinti tutti dalla giocatrice in risposta, con la ceca che per due volte è costretta ad inseguire, ma riesce nell’aggancio. Muchova tiene la battuta nel quinto game e passa per la prima volta a condurre, poi nel sesto gioco non sfrutta l’occasione per il 4-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Wimbledon 2026, Karolina Muchova supera Naomi Osaka e sfiderà Gauff in semifinale

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