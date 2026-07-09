Karolina Muchova ha raggiunto la sua prima finale a Wimbledon battendo Coco Gauff nel terzo set, concluso con un super tie-break. La partita si è giocata sul Centrale, con il vento che ha influenzato alcuni scambi. Muchova ha vinto la sfida, che si è protratta fino a un punteggio decisivo nel tie-break. Gauff si è arresa al super tie-break dopo aver perso il primo set.

Vento dell’Est. La ceca Karolina Muchova è la prima finalista di Wimbledon dopo il successo su Coco Gauff nello spettacolare super tie-break del terzo set nella prima partita di giornata sul Centrale. Sotto il sole cocente di Londra, insolitamente nella morsa dell’afa, ora in campo l’altra ceca Linda Noskova e l’ucraina Marta Kostyuk per il secondo posto nel match che sabato assegna il titolo al femminile. Chiunque lo vinca, sarà una prima volta sull’erba più famosa del mondo. Testa, classe e resistenza. Così Muchova si è guadagnata la seconda semifinale slam della carriera, alla fine di due ore e 35’ di battaglia contro Gauff, che deve ancora aspettare per diventare la quarta donna in attività a giocare finali su tutte le superficie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Wimbledon: Muchova in finale per la prima volta. Gauff s'inchina al super tie-break

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