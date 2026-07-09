Wimbledon | Muchova prima finalista Gauff ko al tie-break del terzo set

Karolina Muchova è la prima finalista di Wimbledon, il terzo Slam della stagione. Ha superato il turno dopo aver vinto la partita, mentre Coco Gauff è stata eliminata al tie-break del terzo set. La partita si è conclusa con la sconfitta di Gauff, che non è riuscita a portare a casa il set decisivo. La finale femminile si giocherà tra Muchova e l’altra semifinalista ancora in corsa.

Karolina Muchova è la prima finalista del torneo femminile di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. La tennista ceca ha battuto al termine di un terzo set tiratissimo la statunitense Coco Gauff, numero sette al mondo, con il punteggio di 6-2, 1-6, 7-6 (10) in due ore e 38' di gioco. Adesso la giocatrice nona nel ranking Wta attende in finale - in programma sabato - la vincente della sfida tra la connazionale Linda Noskova e l'ucraina Marta Kostyuk. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Per la prima volta nella storia di Wimbledon, le semifinali femminili vedranno quattro semifinaliste alla loro prima esperienza. reddit