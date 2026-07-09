La semifinale tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in diretta su TV8, rendendo possibile la visione in chiaro per gli spettatori. La partita si svolgerà venerdì e sarà visibile senza abbonamento, grazie alla collaborazione tra Sky e TV8. La semifinale maschile, una delle più attese, sarà seguita anche dalla finale, anch'essa visibile in diretta sulla stessa rete. L’orario di inizio non è stato ancora comunicato.

Tempo di semifinali, ma semifinali maschili, le più attese. E trasmesse - grazie a Sky - anche in chiaro su TV8, con la trasmissione in diretta della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic e della finale maschile. Domani toccherà ai migliori quattro, con l’azione sul Centre Court che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Fery, subito a seguire Jannik Sinner. Il campione in carica, per il secondo anno di fila qui a Wimbledon, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo, n.7 del tabellone, si tratta della quindicesima semifinale sui prati londinesi, 55esima a livello Slam. Per l’azzurro invece è la decima in assoluto nei Major, la terza (negli ultimi quattro anni) ai Championships. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Wimbledon, il programma di venerdì: Sinner-Djokovic sarà in chiaro in tv, ecco l'orario

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