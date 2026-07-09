Wimbledon è il giorno delle semifinali femminili | i pronostici

Da ilveggente.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le semifinali femminili di Wimbledon si giocano giovedì 9 luglio. Muchova affronterà Gauff, mentre Kostyuk sfiderà Noskova. Le due partite si terranno sul campo centrale e su uno degli altri campi principali. Le vincitrici accederanno alla finale del torneo.

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Muchova-Gauff e Kostyuk-Noskova: analisi e pronostici delle semifinali femminili di Wimbledon in programma giovedì 9 luglio. Ci siamo. Anche nel tabellone femminile di Wimbledon è l’ora della verità. Restano quattro protagoniste, ciascuna con un percorso diverso alle spalle e ognuna altrettanto meritevole di ottenere uno dei posti in palio alla finale dei Championships. A contenderseli saranno Karolina Muchova e Coco Gauff nella prima semifinale, seguite dal derby ceco-ucraino tra Linda Noskova e Marta Kostyuk. Due sfide che si preannunciano molto equilibrate, ma anche piuttosto interessanti, per diverse ragioni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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