Wimbledon è il giorno delle semifinali femminili | i pronostici

Muchova-Gauff e Kostyuk-Noskova: analisi e pronostici delle semifinali femminili di Wimbledon in programma giovedì 9 luglio. Ci siamo. Anche nel tabellone femminile di Wimbledon è l’ora della verità. Restano quattro protagoniste, ciascuna con un percorso diverso alle spalle e ognuna altrettanto meritevole di ottenere uno dei posti in palio alla finale dei Championships. A contenderseli saranno Karolina Muchova e Coco Gauff nella prima semifinale, seguite dal derby ceco-ucraino tra Linda Noskova e Marta Kostyuk. Due sfide che si preannunciano molto equilibrate, ma anche piuttosto interessanti, per diverse ragioni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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