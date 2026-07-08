Giovedì a Wimbledon si svolgeranno le semifinali femminili, con inizio alle 14.30 italiane sul Centre Court. Sul campo principale si affronteranno Muchova e Gauff, seguite da Kostyuk contro Noskova. Venerdì sarà il giorno delle semifinali maschili, con il primo incontro, considerato il più atteso, a inaugurare la giornata. Non sono stati indicati orari specifici per gli incontri maschili.

Alle 14.30 italiane sul Centre Court toccherà a Muchova e Gauff, subito a seguire Kostyuk-Noskova. Venerdì tocca agli uomini, con il match più atteso ad aprire la giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Wimbledon, il programma di giovedì: aspettando Sinner-Djokovic, gli orari delle semifinali femminili

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