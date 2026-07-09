Wimbledon chi vincerà il terzo Slam della stagione? Ecco il favorito dei bookie

Le semifinali di Wimbledon vedono in campo Sinner contro Djokovic e Zverev contro Fery. I bookmaker indicano Djokovic come il favorito per la vittoria, seguito da Zverev. Le quote suggeriscono che uno tra questi quattro giocatori potrebbe conquistare il terzo Slam della stagione. La finale si avvicina e le scommesse sono aperte, con le quote che variano in base alle performance nelle semifinali.

Tutto pronto per le due semifinali Sinner-Djokovic e Zverev-Fery: uno di questi quattro vincerà il torneo più prestigioso del mondo, scopri le quote di Jannik Ultime due giornate del torneo di Wimbledon, penultimo Slam della stagione: la prima sarà dedicata alle semifinali tra Sinner e Djokovic e tra Zverev e la sorpresa Fery, la seconda sarà quella della gran finale, prevista domenica 12 luglio alle ore 17. Manca davvero poco per conoscere il nome di chi si aggiudicherà il titolo dell'edizione 2026. E allora scopriamo subito le quote Sinner vincente Wimbledon. Sono rimasti in quattro a giocarsi il titolo del 2026 e i bookie dei principali siti di scommesse non hanno dubbi: Jannik è il grande favortio per il successo e per il bis della stagione scorsa anche se sulla sua strada dovrà affrontare Djokovic (venerdì 10 luglio alle 17. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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