Domenica si terrà la finale del talent condotto da Maria De Filippi, che assegnerà la corona al vincitore. Tra i concorrenti, un ballerino si trova in testa rispetto agli altri, secondo le previsioni dei bookmaker. Questo partecipante ha superato le fasi precedenti e si prepara a confrontarsi con gli altri finalisti in un appuntamento atteso da molti. La serata deciderà chi sarà il nuovo protagonista del programma, sostituendo l’ultimo vincitore.

Ultimo atto del talent di Maria De Filippi, pronta ad assegnare la corona all'erede di Daniel Doria: c'è un altro ballerino che si trova davanti a tutti. Manca ormai davvero pochissimo e conosceremo anche il vincitore di Amici 25, il talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Gli allievi della scuola pià invidiata d'Italia si sfideranno nel corso di una finale che andrà in diretta live sulla rete ammiraglia di Mediaset. E allora scopriamo subito le nuove quote vincitore Amici 25 in programma domenica 17 maggio alle ore 21.30. Finalissima in diretta, a differenza di tutte le altre puntate che hanno arricchito la stagione del talent dal settembre scorso fino ad oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amici, domenica c'è la finale: ecco chi vincerà secondo i bookie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amici 2026, Ipotesi Puntata Finale: Ecco Chi Vince Il Canto Ed Il Ballo!

Sullo stesso argomento

Amici 25, domenica c'è la finale: ecco chi vincerà secondo i bookieUltimo atto del talent di Maria De Filippi, pronta ad assegnare la corona all'erede di Daniel Doria: c'è un altro ballerino che si trova davanti a...

Sanremo 2026, è il giorno della finalissima: ecco chi vincerà per i bookieQuattro giorni di musica, spettacolo, gag, interviste e segnali di pace: e ora la grande serata finale del 76° Festival di Sanremo che si chiude al...

Non c’è notte così lunga da impedire al sole di sorgere (Shakespeare). Buona domenica, amici! #10maggio x.com

Caffè Italia * 13/05/26 reddit

Perché non c’è la registrazione di Amici 25 oggi 14 maggio 2026? | Cambia tutto per la finaleNiente registrazione di Amici 25 oggi giovedì 14 maggio su Canale 5: per la finale il regolamento del serale cambia ... ilsussidiario.net

Amici 25, le pagelle della semifinale del Serale: Elena (7,5) supera Lorenzo (6,5) ed Angie (6) e ora la finale è apertaSabato 9 maggio 2026 è andata in onda la semifinale del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi ... fanpage.it