Domenica si terrà la finale di Amici 25, il talent condotto da Maria De Filippi. La serata deciderà il vincitore tra i concorrenti ancora in gara, con uno di loro che si trova in testa rispetto agli altri. Le quote dei bookmaker indicano un favorito, mentre gli altri talenti cercano di conquistare il pubblico e la giuria per portare a casa il premio. L'ultimo atto del programma vedrà quindi l'assegnazione del titolo all'allievo che saprà convincere di più.

Ultimo atto del talent di Maria De Filippi, pronta ad assegnare la corona all'erede di Daniel Doria: c'è un altro ballerino che si trova davanti a tutti. Manca ormai davvero pochissimo e conosceremo anche il vincitore di Amici 25, il talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Gli allievi della scuola pià invidiata d'Italia si sfideranno nel corso di una finale che andrà in diretta live sulla rete ammiraglia di Mediaset. E allora scopriamo subito le nuove quote vincitore Amici 25 in programma domenica 17 maggio alle ore 21.30. Finalissima in diretta, a differenza di tutte le altre puntate che hanno arricchito la stagione del talent dal settembre scorso fino ad oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amici 25, domenica c'è la finale: ecco chi vincerà secondo i bookie

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Amici 2026, Ipotesi Puntata Finale: Ecco Chi Vince Il Canto Ed Il Ballo!

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