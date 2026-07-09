Jannik Sinner resta il favorito per la conquista di Wimbledon. Alle sue spalle Novak Djokovic, proprio come alla vigilia dei Championships. Ma c’è anche Alexander Zverev, protagonista di un’impresa storica: nell’Era Open soltanto Ivan Lendl era riuscito a vincere il primo Slam al Roland Garros e a raggiungere subito la semifinale di Wimbledon. Peraltro inedita per Sasha. Il tedesco ha concesso appena due set nel torneo (come Sinner) e ha eliminato Taylor Fritz, la sua peggior bestia nera dopo Jannik. Ora contro Fery ha una grandissima occasione per conquistare la finale. Occasione che invece non è riuscito a sfruttare Flavio Cobolli, eliminato ai quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Wimbledon 2026 p. 11: Zverev può andare fino in fondo!

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