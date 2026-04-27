Alisson Juventus accelerata decisiva | i bianconeri pronti ad andare fino in fondo Presentata l’offerta al Liverpool per il portiere

Da calcionews24.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha presentato un’offerta ufficiale al Liverpool per il portiere Alisson, segnando un passo importante nella trattativa. La società bianconera intende concludere l’affare e sembra determinata a proseguire nelle negoziazioni senza fermarsi. La proposta è arrivata in questi giorni, e la squadra è pronta a spingere fino in fondo per portare il portiere in Italia.

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