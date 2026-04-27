Alisson Juventus accelerata decisiva | i bianconeri pronti ad andare fino in fondo Presentata l’offerta al Liverpool per il portiere

La Juventus ha presentato un’offerta ufficiale al Liverpool per il portiere Alisson, segnando un passo importante nella trattativa. La società bianconera intende concludere l’affare e sembra determinata a proseguire nelle negoziazioni senza fermarsi. La proposta è arrivata in questi giorni, e la squadra è pronta a spingere fino in fondo per portare il portiere in Italia.

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