Alisson Juve bianconeri determinati ad andare fino in fondo per il brasiliano | c’è l’offerta per il portiere del Liverpool! Novità

La Juventus ha preparato un’offerta per il portiere del Liverpool, Alisson. La dirigenza bianconera è decisa a portare avanti la trattativa e ha messo sul tavolo una proposta economica. Tuttavia, la decisione sulla cessione spetta al club inglese, che dovrà valutare l’interesse e le condizioni della proposta. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo all’esito della trattativa.

di Luca Fioretti Alisson Juve: la dirigenza prepara una ricca offerta per convincere il portiere, ma la decisione finale spetta al Liverpool. Gli aggiornamenti. Il mercato estivo della Juventus si infiamma prepotentemente con un’indiscrezione per la porta. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, i bianconeri stanno continuando a lavorare per Alisson Becker: la dirigenza è al lavoro per riportare l’estremo difensore in Italia, offrendo un nuovo e lunghissimo contratto per convincerlo a sposare l’ambizioso progetto. L’ex romanista è attualmente legato al Liverpool fino al 2027, ma un prolungamento più esteso potrebbe sbloccare l’intera operazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson Juve, bianconeri determinati ad andare fino in fondo per il brasiliano: c’è l’offerta per il portiere del Liverpool! Novità Notizie correlate Alisson alla Juve? Quanto guadagna il portiere brasiliano nel LiverpoolAlisson alla Juve? Quanto guadagna il portiere brasiliano nel Liverpool Koopmeiners lascia la Juve in estate? Perché la partita contro l’Atalanta può... Alisson Juve, possibile svolta per il portiere del Liverpool: incassata la disponibilità del brasiliano, cosa succede oradi Luca FiorettiAlisson Juve: a disponibilità del portiere brasiliano arriva dopo i contatti con la dirigenza, il calciatore è pronto a lasciare il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Alisson alla Juventus, accelerata totale e nuove confermeAlisson alla Juventus - Nuova accelerata della Juventus per il colpo Alisson in porta: conferme sul sì dell'ex Roma, che succede ora! fantamaster.it Alisson Juventus, accordo sempre più vicino: la trattativa con i bianconeri adessp entra nella fase decisiva. Le ultimeAlisson Juventus, accordo sempre più vicino: la trattativa con i bianconeri adessp entra nella fase decisiva. Le ultime ... calcionews24.com