Alisson Juve bianconeri determinati ad andare fino in fondo per il brasiliano | c’è l’offerta per il portiere del Liverpool! Novità

Da juventusnews24.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha preparato un’offerta per il portiere del Liverpool, Alisson. La dirigenza bianconera è decisa a portare avanti la trattativa e ha messo sul tavolo una proposta economica. Tuttavia, la decisione sulla cessione spetta al club inglese, che dovrà valutare l’interesse e le condizioni della proposta. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo all’esito della trattativa.

di Luca Fioretti Alisson Juve: la dirigenza prepara una ricca offerta per convincere il portiere, ma la decisione finale spetta al Liverpool. Gli aggiornamenti. Il mercato  estivo della  Juventus  si infiamma prepotentemente con un’indiscrezione per la porta. Secondo quanto rivelato da  Fabrizio Romano, i  bianconeri  stanno continuando a lavorare per  Alisson Becker: la dirigenza  è al lavoro per riportare l’estremo difensore in Italia, offrendo un nuovo e lunghissimo  contratto  per convincerlo a sposare l’ambizioso progetto. L’ex romanista è attualmente legato al  Liverpool  fino al  2027, ma un prolungamento più esteso potrebbe sbloccare l’intera operazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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