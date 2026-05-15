Sinner-Medvedev semifinale a Roma in chiaro su TV8 | Jannik cerca la finale

Oggi, venerdì 15 maggio, sulla rete TV8 viene trasmessa in chiaro la semifinale del torneo degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. La partita si svolgerà sul Campo Centrale del Foro Italico con inizio previsto non prima delle 19. Sinner, attualmente in corsa per raggiungere la finale, si prepara ad affrontare Medvedev in una sfida valida per il torneo romano.

Jannik Sinner torna protagonista oggi, venerdì 15 maggio, agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del sedino affronterà Daniil Medvedev nella semifinale del torneo romano, in programma sul Campo Centrale del Foro Italico non prima delle 19.00. In palio c’è l’accesso alla finale, con il match visibile anche in chiaro su TV8. L’azzurro arriva alla sfida dopo il successo nei quarti contro Andrey Rublev, battuto 6-2 6-4. Una vittoria convincente, anche se nel finale si è notato un leggero calo fisico, aspetto da monitorare contro un accessorio solido e abituato alle battaglie lunghe. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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