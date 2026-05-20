Mats Wilander | Al Roland Garros gli altri 127 giocatori devono mettersi d'accordo per battere Sinner

Mats Wilander, ex numero uno al mondo, ha dichiarato che per impedire a Jannik Sinner di vincere al Roland Garros, gli altri 127 partecipanti dovrebbero unirsi e collaborare per sconfiggerlo. Questa affermazione è stata rilasciata durante un commento sul torneo, senza ulteriori dettagli sulle strategie o sulle dinamiche in gioco. Wilander ha sottolineato che, secondo lui, questa sarebbe l’unica soluzione possibile per contrastare l’attuale forma del giocatore italiano.

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