Mats Wilander | Al Roland Garros gli altri 127 giocatori devono mettersi d'accordo per battere Sinner
Mats Wilander, ex numero uno al mondo, ha dichiarato che per impedire a Jannik Sinner di vincere al Roland Garros, gli altri 127 partecipanti dovrebbero unirsi e collaborare per sconfiggerlo. Questa affermazione è stata rilasciata durante un commento sul torneo, senza ulteriori dettagli sulle strategie o sulle dinamiche in gioco. Wilander ha sottolineato che, secondo lui, questa sarebbe l’unica soluzione possibile per contrastare l’attuale forma del giocatore italiano.
L'ex numero uno al mondo Mats Wilander spiega qual è l'unico modo per non far vincere il Roland Garros a Jannik Sinner: coalizzarsi tutti contro di lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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