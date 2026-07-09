Wilander sicuro | Sinner non è una minaccia sull’erba Djokovic verso lo Slam n25

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno domani in semifinale a Wimbledon, nel dodicesimo incontro tra i due. La partita si preannuncia molto equilibrata, con poche differenze tra i due giocatori. Un esperto ha commentato che Sinner non rappresenta una minaccia significativa sull’erba, mentre Djokovic si avvicina a un record di venticinque titoli dello Slam. La sfida si svolge in un contesto di grande incertezza, senza pronostici chiari sulla possibile vincitrice.

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno domani nella semifinale del torneo di Wimbledon. Il dodicesimo confronto diretto tra l’italiano e il serbo si presenta all’insegna dell’assoluto equilibrio e sembra difficile sbilanciarsi in sede di pronostico. Lo svedese Mats Wilander, ex numero uno del mondo, si è sbilanciato e ha indicato in Djokovic il favorito per arrivare fino in fondo. Doveroso ricordare che in caso di vittoria del titolo il serbo conquisterebbe lo Slam numero venticinque della sua carriera. Sull’impressionante prestazione offerta dall’ex numero uno del mondo contro Auger-Aliassime nei quarti di finale: “Sovrumano. È l’unica parola per descrivere ciò che Novak Djokovic ha fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Wilander sicuro: “Sinner non è una minaccia sull’erba. Djokovic verso lo Slam n.25”

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