Vus Com ha registrato un aumento del 32% nell’utile nel corso del 2025. La società ha chiuso l’esercizio con miglioramenti significativi nei risultati economici, patrimoniali e finanziari, confermando la solidità della gestione.

" Vus Com chiude l’esercizio 2025 con risultati economici, patrimoniali e finanziari in significativo miglioramento, confermando la solidità della società e la capacità di operare con efficacia in un mercato energetico caratterizzato da forte volatilità e da una crescente complessità normativa e competitiva": così l’azienda commenta l’attività dello scorso anno. "Il valore della produzione ha raggiunto 35,50 milioni di euro, con una crescita del 6,9% rispetto ai 33,21 milioni del 2024. Ancora più rilevante è stato l’incremento della redditività operativa: il Margine operativo lordo – Ebitda è passato da 2,12 a 2,95 milioni di euro, registrando un aumento del 39%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Vus Com in forte crescita nel 2025". L’utile è aumentato del 32%

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