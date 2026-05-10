Bilancio 2025 di Banca Malatestiana | risultati in crescita utile da 32 milioni e impegno sul territorio

Da riminitoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea annuale di Banca Malatestiana si è svolta al Palacongressi di Rimini, dove è stato approvato il Bilancio 2025. Il documento evidenzia un utile di 32 milioni di euro e segnala una crescita nei risultati finanziari rispetto all’anno precedente. Durante l’incontro, sono stati condivisi anche i progetti di impegno sul territorio e le iniziative messe in atto nel corso dell’anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Palacongressi di Rimini ha accolto l’assemblea annuale di Banca Malatestiana, un importante momento di confronto e condivisione, in occasione del quale è stato approvato il Bilancio 2025. I numeri confermano risultati positivi e una crescita sostenuta su tutti i principali indicatori. La.🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

La banca del territorio chiude il 2025 in crescita: utile da 30 milioni e nuovi finanziamentiDomenica 10 maggio, alle 9 presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina, si terrà l’Assemblea dei soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo per...

Leggi anche: Banca Malatestiana chiude il 2025 a 32,3 milioni: crescono impieghi e raccolta

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web