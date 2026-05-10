Bilancio 2025 di Banca Malatestiana | risultati in crescita utile da 32 milioni e impegno sul territorio
L’assemblea annuale di Banca Malatestiana si è svolta al Palacongressi di Rimini, dove è stato approvato il Bilancio 2025. Il documento evidenzia un utile di 32 milioni di euro e segnala una crescita nei risultati finanziari rispetto all’anno precedente. Durante l’incontro, sono stati condivisi anche i progetti di impegno sul territorio e le iniziative messe in atto nel corso dell’anno.
Il Palacongressi di Rimini ha accolto l’assemblea annuale di Banca Malatestiana, un importante momento di confronto e condivisione, in occasione del quale è stato approvato il Bilancio 2025. I numeri confermano risultati positivi e una crescita sostenuta su tutti i principali indicatori. La.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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