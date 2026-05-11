Ior utile record nel 2025 | 51 milioni e dividendo al Papa in forte crescita

L’Istituto per le Opere di Religione ha annunciato i risultati finanziari del 2025, raggiungendo un utile netto di 51 milioni di euro, con un incremento del 55,5% rispetto all’anno precedente. La raccolta ha registrato un aumento rispetto agli anni precedenti e più di 24 milioni sono stati destinati al Papa sotto forma di dividendi. Questi dati rappresentano il miglior risultato di bilancio mai registrato dall’istituto.

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L’Istituto per le Opere di Religione (Ior) chiude il bilancio 2025 con risultati record: utile netto a +55,5%, raccolta in crescita e oltre 24 milioni destinati al Pontefice L’Istituto per le Opere di Religioneha pubblicato la quattordicesima edizione delRapporto Annuale contenente il bilancio d’esercizio 2025, chiuso con risultati definiti “tra i migliori degli ultimi dieci anni”.L’istituto ha registrato unutile netto di 51 milioni di euro, in crescita del55,5%rispetto al 2024, risultato ottenuto “anche grazie all’aumento della raccolta della clientela”. Alla luce della solidità patrimoniale raggiunta, laCommissione Cardinaliziaha deliberato la distribuzione al Papa di un dividendo pari a24,3 milioni di euro,in aumento del76,1%rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ior, utile record nel 2025: 51 milioni e dividendo al Papa in forte crescita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Notizie correlate Acea chiude il 2025 con utile netto in crescita (+45%), dividendo recordAcea ha chiuso il 2025 con l'utile netto in crescita a 481 milioni di euro (+45% sul 2024), comprensivo della plusvalenza generata dalla cessione... Acea, i risultati del 2025: dividendo record e utile netto in crescita del 45 per centoIl consiglio di amministrazione di Acea, riunitosi sotto la presidenza di Barbara Marinali, ha approvato i risultati del 2025. Argomenti più discussi: Vaticano, SGIR liquida i BOT: cassa in rialzo e affitti record; Bilancio Ior, '51 milioni di utile nel 2025, al Papa dividendo di 24,3'; Quando Papa Leone XIV chiamò il servizio clienti della banca e riattaccarono. Ior, utile record a 51 milioni e dividendo al Papa in crescita economymagazine.it/ior-utile-reco… #ior #economymagazine x.com Primo grande aggiornamento della TV, ho scelto la TCL 85 QM6K reddit IOR, l'utile balza del 55,5% nel 2025. Dividendo al Papa di 24,3 milioni di euro(Teleborsa) - L'Istituto per le Opere di Religione (IOR), la cosiddetta banca vaticana, ha chiuso il 2025 con 51 milioni di euro di utile netto (record degli ultimi 10 anni), in crescita del 55,5% r ... finanza.repubblica.it