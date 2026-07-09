La Lega del Filo d'Oro ha comunicato di aver raggiunto un numero di utenti senza precedenti nel Bilancio Sociale 2025. La cifra totale di persone assistite ha superato le precedenti registrazioni, secondo quanto riferito dall'organizzazione. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui numeri specifici o sui servizi offerti. La comunicazione si concentra sulla crescita dell’attività e sull’ampiezza del coinvolgimento degli utenti.

Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - “Il Bilancio Sociale 2025 della Lega del Filo d'Oro continua a rappresentare un importante strumento di accountability, che aiuta l'Ente a raccontare i risultati raggiunti nel corso dell'anno e si conferma un fondamentale strumento di gestione, capace di rafforzare i processi interni orientati alla creazione di valore. L'organico è cresciuto, così come è aumentata la formalizzazione dei processi. Tutto questo ha permesso alla macchina organizzativa di funzionare in modo tale da raggiungere, quest'anno, il numero più alto di utenti mai assistiti nella storia dell'Ente”. Così Clodia Vurro, responsabile scientifico del Bilancio Sociale 2025 che la Fondazione Lega del Filo d'Oro ha presentato presso l'Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vurro (UniMi): "Lega del Filo d'Oro ha raggiunto numero di utenti senza precedenti"

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