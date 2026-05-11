Lega del Filo d’Oro 100 partecipanti a Cervia per la Conferenza delle persone sordocieche

Si è conclusa la X Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche organizzata dalla Fondazione Lega del Filo d’Oro, che si è svolta dal 7 al 10 maggio al Club Hotel Dante di Cervia. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 100 persone con sordocecità provenienti da diverse regioni. Durante le quattro giornate, si sono svolti momenti di confronto, dialogo e condivisione tra i partecipanti.

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