Lega del Filo d' Oro | oltre 400 donatori in visita al centro nazionale di Osimo
Oltre 400 donatori hanno visitato il centro nazionale di Osimo durante la XVIII edizione della Giornata del Sostenitore, un evento annuale organizzato dalla Fondazione Lega del Filo d’Oro. L’iniziativa si svolge per ringraziare i sostenitori del supporto e dell’affetto dimostrato nei confronti di bambini.
OSIMO - Si è tenuta nei giorni scorsi la XVIII edizione della Giornata del Sostenitore, importante appuntamento annuale che la Fondazione Lega del Filo d'Oro dedica ai tanti sostenitori, per ringraziarli dell'affetto e del prezioso supporto che, ogni giorno, dimostrano nei confronti di bambini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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