Ferdinando De Giorgi ha annunciato la lista dei giocatori convocati per la prima tappa della Nations League di volley maschile, in programma a Ottawa dal 10 al 14 giugno. La rosa include un cambio tra gli opposti, con Bottolo spostato in banda. Sono attesi alcuni giocatori di grande esperienza, mentre altri sono ancora in attesa di conferma. La squadra si prepara alla prima sfida ufficiale della stagione internazionale.

Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che vedrà gli azzurri impegnati a Ottawa (Canada) dal 10 al 14 giugno. I Campioni del Mondo in carica, che lo scorso anno salirono sul terzo gradino del podio nel massimo circuito internazionale, incroceranno la Francia, la Germania, la Turchia e gli USA entrando nel vivo della stagione dopo aver disputato tre amichevoli la scorsa settimana (due vittorie e una sconfitta). Il tecnico pugliese ha selezionato quattordici elementi, si preannuncia un ballottaggio tra gli opposti Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta, gli schiacciatori di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Luca Porro (con Francesco Sani e Mattia Orioli a disposizione). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley, i convocati dell’Italia per il debutto in Nations League: staffetta tra gli opposti, Bottolo di banda, attesa per alcuni big

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