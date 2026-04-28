Il commissario tecnico della nazionale italiana di volley maschile ha annunciato i giocatori convocati per la prossima edizione della Nations League, il torneo internazionale che si svolgerà tra giugno e luglio. La lista comprende tutti i giocatori considerati fondamentali, tra cui spicca il nome di Michieletto. Tra i convocati ci sono diversi opposti, evidenziando una rosa abbastanza abbondante in quella posizione. La selezione sarà impegnata in un intenso periodo di preparazione e competizione.

Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha presentato la lista di giocatori che lavoreranno in vista della Nations League, il prestigioso torneo internazionale itinerante che ci terrà compagnia tra giugno e luglio. Il tecnico pugliese ha selezionato 39 pallavolisti, ma ne dovrà scartare nove per presentare alla FIVB una long-list di trenta nomi il prossimo 20 maggio. Alcuni big potrebbero essere esentati dalla fase preliminare della Nations League, ma ne sapremo di più soltanto tra tre settimane. Simone Giannelli resta il capitano e palleggiatore di riferimento, con Riccardo Sbertoli, Paolo Porro e Mattia Boninfante alle sue spalle, nel reparto dei registi figurano anche Alessandro Fanizza e Bryan Argilagos.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League 2026: c’è Michieletto, tutti i big all’appello, abbondanza di opposti

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