Jannik Sinner si appresta a sfidare Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon, mentre Flavio Cobolli viene eliminato nei quarti di finale da Arthur Fery. Volandri ha commentato che i campioni tendono ad alzare il livello nel momento decisivo e ha espresso scetticismo su Djokovic, sottolineando la fiducia nel giocatore italiano. La sfida tra Sinner e Djokovic è prevista per le prossime ore.

Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic nella semifinale del torneo di Wimbledon, mentre Flavio Cobolli esce nei quarti di finale contro l’idolo di casa Arthur Fery. Filippo Volandri, capitano dell’Italia di Coppa Davis, ha fotografato, ai microfoni di Sky Sport, il momento dell’italiano e del serbo e ha analizzato la prestazione del giocatore romano. Su Sinner: “Ha bisogno di migliorare ancora un po’ per essere come vorrebbe sentirsi competitivo in una semifinale o in una finale Slam. È in semifinale con grosso margine di miglioramento, e non è poco. Arriva a giocarsi questo Wimbledon in modo diverso dal solito uscendo prima del previsto a Parigi e senza giocare alcun torneo sull’erba, superfice su cui del tempo lo devi passare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volandri incoraggia Sinner: “I campioni alzano l’asticella nel momento della verità. Non mi fido di Djokovic”

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