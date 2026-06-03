Terni Volley Academy i Dragons alzano l’asticella della competitività | annunciati Santangelo e Zornetta
La Terni Volley Academy si prepara a tornare in Serie A3 dopo un ripescaggio ancora da ufficializzare. La società, che ha subito una retrocessione nei Play out contro Savigliano, ha ora tutte le carte in regola per partecipare alla nuova stagione. Nel frattempo, ha annunciato l’ingaggio di due nuovi giocatori, Santangelo e Zornetta, rafforzando così la rosa per la prossima competizione.
Un ripescaggio in Serie A3 in attesa di essere ufficializzato per la Terni Volley Academy. La società rossoverde infatti detiene tutte le carte in regola per poter disputare la competizione, dopo la retrocessione maturata al termine dei Play out contro Savigliano. Il club ha iniziato a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni Volley Academy, allenamento 05/02 pt.2
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