Terni Volley Academy i Dragons alzano l’asticella della competitività | annunciati Santangelo e Zornetta

Notizia in breve

La Terni Volley Academy si prepara a tornare in Serie A3 dopo un ripescaggio ancora da ufficializzare. La società, che ha subito una retrocessione nei Play out contro Savigliano, ha ora tutte le carte in regola per partecipare alla nuova stagione. Nel frattempo, ha annunciato l’ingaggio di due nuovi giocatori, Santangelo e Zornetta, rafforzando così la rosa per la prossima competizione.