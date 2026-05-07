' Di Fido Mi Fido' pet therapy per i piccoli pazienti dell' oncoematologia pediatrica

Offrire ai bambini momenti di spensieratezza e un necessario distacco emotivo dal contesto sanitario e dalle terapie invasive. E' questo l'obiettivo del progetto 'Di Fido Mi Fido' promosso da Agbalt (Associazione genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore) di Pisa.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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