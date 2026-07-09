Voghera, un uomo armato di coltello è stato segnalato da diversi passanti che avevano chiamato il 112. La polizia è intervenuta e ha rintracciato l’uomo in strada. Dopo averlo fermato, è stato denunciato. Non sono stati segnalati feriti o ulteriori incidenti. La presenza dell’individuo in zona è stata segnalata alle autorità che hanno gestito la situazione.

Voghera (Pavia), 9 luglio 2026 - L'allarme è stato lanciato da diversi passanti, con più chiamate al 112, per la presenza di un uomo armato di coltell o che si aggirava in strada. In via Don Minzoni, viale alberato che collega la zona della stazione ferroviaria di Voghera alla via Emilia, si sono precipitati i carabinieri con una pattuglia del Radiomobile. E i militari sono riusciti a intercettare l'uomo e a disarmarlo prima che la situazione potesse degenerare in un episodio violento. Da quanto riferito dai carabinieri nella nota stampa diramata oggi, giovedì 9 luglio, quando il sospettato è stato rintracciat o aveva riposto l'arma da taglio nella tasca dei pantaloni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera, allarme per un uomo in strada armato di coltello: rintracciato e denunciato

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Voghera, segnalato un uomo armato vicino al Baratta: i prof lanciano l'allarme

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