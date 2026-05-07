Armato di coltello rapina una farmacia | bottino 100 euro Denunciato

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri di Viareggio per aver rapinato una farmacia armato di coltello. Durante il colpo, sono stati sottratti circa 100 euro in contanti. L’episodio è avvenuto nella mattinata del 7 maggio 2026 e non ci sono state altre persone coinvolte o ferite. La denuncia è stata notificata a piede libero, senza ulteriori misure restrittive.

Viaregio (Lucca), 7 maggio 2026 – Un uomo di 30 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Viareggio ( Lucca) con l'accusa di rapina aggravata. L'attività investigativa, condotta con il supporto dei militari di Torre del Lago, ha consentito di individuare il presunto autore della rapina, già gravato da precedenti di polizia, avvenuta nella mattinata del 30 aprile presso una farmacia di Viareggio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e il racconto di testimoni, l'uomo, armato di coltello, si sarebbe fatto consegnare dalla dipendente dell'esercizio commerciale 100 euro in contanti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Armato di coltello rapina una farmacia: bottino, 100 euro. Denunciato Notizie correlate Rapina col coltello in farmacia: bottino 2mila euroPochi istanti per una rapina a mano armata in farmacia a Cervia, che ha visto due banditi fuggire con l’incasso di circa duemila euro. Leggi anche: Rapina una farmacia in pieno giorno armato di forbici, ladro in fuga Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Armato di coltello da macellaio tenta la rapina alle Poste, ma entra un cliente che lo richiama urlando: 59enne si dà alla fuga a piedi ma viene arrestato dai carabinieri; Armato di coltello prova a rapinare l'edicola di Borghetto: ha solo 15 anni; Armato di coltello semina il panico e rapina collana d'oro a un ragazzino; Rapina al Lidl di Vasto: minaccia la cassiera con un coltello, poi fugge col bottino. Armato di coltello semina il panico e rapina collana d'oro a un ragazzinoSabato sera movimentato a Terracina. Alla sala operativa del numero unico per le emergenze sono arrivate numerose telefonate di allerta che segnalavano la presenza di un uomo armato di ... ilmessaggero.it Terrore tra le vie della movida a Terracina: uomo armato aggredisce e rapina un giovane, poi il fermoPaura nella serata di sabato a Terracina, dove numerose chiamate al numero di emergenza hanno segnalato la presenza di un ... latinapress.it Assalto armato alle gioiellerie dell’Ipercoop di Ravenna: presi due rapinatori - facebook.com facebook Armato di coltello prova a rapinare l'edicola: ha solo 15 anni. Le immagini del raid x.com