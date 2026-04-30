Sorpreso in strada con coltello a serramanico e spadino denunciato un uomo

Un uomo di 48 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso in strada con un coltello a serramanico e uno spadino in via Imele. Gli agenti hanno fermato l'uomo durante un controllo di routine e, trovandolo in possesso degli oggetti, hanno proceduto con la denuncia. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Un uomo di 48 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo che sarebbe stato trovato in possesso di un coltello e di uno spadino in via Imele. Dunque un controllo di routine si è trasformato in un intervento rilevante sul fronte della sicurezza urbana, come segnalano dal Comando provinciale.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Sorpreso mentre gira per strada con un coltello, denunciato Leggi anche: Sorpreso mentre gira per strada con un coltello in tasca, denunciato Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Fermato con un etto di hashish: Ma l’ho trovato per strada; Palermo, sorpreso a vendere droga: arrestato pusher 37enne allo Zen; Minacciava i passanti con un pugnale antico, arrestato a Torino; Sorpreso a scassinare un’auto in via Is Cornalias: arrestato. Messina: sorpreso con 60 grammi di cocaina nascosti nel tetto, giovane arrestato - facebook.com facebook Sarebbe sorprendente se l' #Atalanta confermasse Raffaele #Palladino dopo questa stagione. Rapporti tesi con la società da qualche settimana (almeno, lo sarei io, sorpreso) x.com